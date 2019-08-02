Доходы SOFAZ в I полугодии выросли почти на 17%

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года бюджетные доходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) составили 10,7 миллиарда манатов, увеличившись на 16,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт SOFAZ.

За отчетный период бюджетные расходы SOFAZ составили 4,5 миллиарда манатов.

Доходы Госнефтефонда от реализации нефтегазовых контрактов по итогам года составили 8,5 миллиарда манатов, в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа – 7,8 миллиарда манатов, транзитные доходы – 8,9 миллиона манатов, бонусные выплаты – 766,4 миллиона манатов, поакровые выплаты – 1,1 миллиона манатов.

В структуре расходов SOFAZ трансферты в госбюджет составили 4,4 миллиарда манатов. Расходы на мероприятия по улучшению социально-бытового положения беженцев и вынужденных переселенцев составили 74,9 миллиона манатов,

Расходы по управлению фондом по итогам отчетного периода составили 11,5 миллиона манатов, доходы - 2,1 миллиарда манатов.

По состоянию на 30 июня 2019 года активы Фонда увеличились на 10,25 процента до 42,5 миллиарда долларов по сравнению с началом года (38,5 миллиарда долларов).

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

Официальный курс на второе августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

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