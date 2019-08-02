Проект TAP реализован почти на 89%

БАКУ /Trend/ - Строительство Трансадриатического газопровода (ТАР), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, завершено на 88,5 процента, сообщили Trend в пятницу в азербайджанской госкомпании SOCAR.

Напомним, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в тот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода - 878 километров, из которых 550 километров пройдут по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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