Тебризская нефтеперерабатывающая компания значительно повысила качество продукции

БАКУ /Trend/ - Производство бензина стандарта Euro 5 Тебризской нефтеперерабатывающей компании (провинция Восточный Азербайджан на западе Ирана) выросло до 3,5 миллионов литров в день.

Об этом, на церемонии открытия новых проектов компании с участием президента Ирана Хасана Рухани, сказал исполнительный директор компании Гуламрза Багири Дизадж, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на IRNA.

По его словам, реализация нового проекта позволила довести до стандарта Euro 5 примерно треть производимого компанией дизельного топлива (ежедневно 2,5 миллиона литров) .

Как отметил исполнительный директор компании, в результате реализации ряда проектов, и в том числе, TGT, PSA и Cooling Tower, качество всего производимого дизельного топлива будет соответствовать стандарту Euro 5.

«Достижение этого качества стало возможным благодаря запуску сегодняшних проектов», - подчеркнул Гуламрза Багири Дизадж.

Отметим, что проекты Тебризской нефтеперерабатывающей компании по повышению качества бензина и дизеля и производству смазочных масел были реализованы при инвестициях в 54,15 триллиона риалов (примерно 1,28 миллиарда долларов).

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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