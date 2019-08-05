SOCAR эвакуировала около 700 нефтяников из-за сильного ветра

5 августа 2019 14:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Tend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR эвакуировала около 700 работников с морских объектов на Каспии из-за сильного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове, сообщили Trend в понедельник в компании.

Согласно информации, в море приостановлен ряд работ на открытом воздухе, которые могут быть небезопасны для сотрудников.

Министерство экологии и природных ресурсов ранее сообщило, что в Баку и на Абшеронском полуострове с пятого по восьмое августа ожидается усиление северо-западного ветра, с максимальными порывами пятого августа до 23-28, местами до 30-35 метров в секунду.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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