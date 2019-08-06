На заводе SOCAR Metanol произведено более 710 тыс. тонн продукции

6 августа 2019 11:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На заводе SOCAR Metanol с 2016 года по сегодняшний день было произведено более 710 тысяч тонн метанола, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Ранее в SOCAR сообщили, что до конца года на заводе SOCAR Metanol планируется произвести 350 тысяч тонн метанола.

В компании сказали, что в прошлом году было произведено около 230 тысяч тонн и, по прогнозам, эти показатели будут расти с каждым годом.

Отметим, что к продаже продукции этот завод - единственный в своем роде на Южном Кавказе и в Центральной Азии - приступил в январе 2014 года.

Мощность завода составляет 650-700 тысяч тонн продукции в год.

SOCAR приобрела завод у небанковской кредитной организации Aqrarkredit [управляет также проблемными активами Международного банка Азербайджана], которой он был передан решением Кабинета министров в качестве долга перед госорганизациями. Стоимость завода была оценена в 520 миллионов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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