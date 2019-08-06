В Казахстане дан старт строительству НПЗ

БАКУ /Trend/ - В Западно-Казахстанской области началось строительство завода по глубокой переработке нефти стоимостью в 420 миллионов долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на информационное агентство LS.

Как сообщает агентство, строительство проходит в поселке Алгабас Теректинского района области. На текущий момент приобретен земельный участок площадью 59,8 га, назначен генеральный подрядчик, проведена рекультивация земель, ведутся строительные работы, отмечено в информации.

Также отмечается, что ввод проекта в эксплуатацию планируется на 2021 год. В период строительства будет трудоустроено 500 человек, а в период эксплуатации – 200.

Проект по строительству предприятия будут реализует "ABS-Мунай" совместно с арабской компанией West Hydrocarbons Commercial Investment LLC.

Планируется, что мощность завода составит 750 тысяч тонн продукции в год, а глубина переработки достигнет 91 процент. На предприятии будут производить автомобильный бензин, дизельное топливо, керосин и битум.

В свою очередь. готовую продукцию хотят поставлять не только на внутренний рынок страны (80 процентов), но и в страны СНГ и дальнего зарубежья (20 процентов).

Напомним, в настоящее время в Казахстане функционирует три крупных нефтеперерабатывающих завода (Атырауский, Павлодарский, Шымкентский) и более тридцати мини-НПЗ. Суммарная мощность трех основных НПЗ Казахстана по переработке нефти по состоянию на 2019 год составляет 16,6 миллиона тонн в год.

Официальный курс на шестое августа составляет 386.47 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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