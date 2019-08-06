Цена нефти Brent упала ниже $59 за баррель впервые с 12 июня

6 августа 2019 23:29 (UTC+04:00)

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,67%, до $58,81 за баррель, свидетельствуют данные биржи на 22:30 (GMT+4), сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Однако после этого нефть прекратила падение, поднявшись в цене до $59,17 за баррель на 23:08 (GMT+4), что на 1,07% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

В последний раз нефть Brent была дешевле $59 12 июня.

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