Азербайджанская нефть существенно подешевела

8 августа 2019 15:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого августа составила 58,81 доллара за баррель, что на 3,51 доллара ниже цены за предыдущий день, сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду составила 58,19 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 3,51 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в среду составила 56,23 доллара за баррель, что на 3,5 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого августа составила 55,25 доллара за баррель, что на 3,55 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на 8 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цена нефти Brent упала ниже $59 за баррель впервые с 12 июня
Энергетика 6 августа 23:29
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 6 августа 12:21
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 29 июля-2 августа
Энергетика 5 августа 11:34
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 5 августа 11:27
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 2 августа 10:46
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 1 августа 17:30
Лента новостей
Еще одно землетрясение в Турции
Турция 15:51
В Пакистане арестовали дочь экс-премьера Наваза Шарифа
Другие страны 15:49
Парламент Кыргызстана предложил ввести в стране чрезвычайное положение
Кыргызстан 15:42
Казахстанские предприниматели будут перенимать опыт израильских коллег
Бизнес 15:36
У мэрии в городе на юге Швеции произошел взрыв
Европа 15:31
Гечсаранская нефтяная компания Ирана сэкономила на обратном проектировании
Энергетика 15:31
Чистая прибыль шести банков Грузии превысила 345 млн лари
Финансы 15:24
В Баку пройдет IV Международный банковский форум
Финансы 15:21
Эйюб Гулиев о постановке "Легенды о любви" в Баку с участием Юрия Григоровича (ФОТО)
Интервью 15:17