Азербайджанская нефть существенно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли”, на базисе CIF в итальянском порту Аугуста седьмого августа составила 58,81 доллара за баррель, что на 3,51 доллара ниже цены за предыдущий день, сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light в среду составила 58,19 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем ниже на 3,51 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует ее по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в среду составила 56,23 доллара за баррель, что на 3,5 доллара ниже по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, седьмого августа составила 55,25 доллара за баррель, что на 3,55 доллара ниже предыдущего показателя.

Официальный курс на 8 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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