Стали известны детали бурения на крупном морском блоке Азербайджана

8 августа 2019 17:21 (UTC+04:00)

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