Проект TANAP получил еще одну награду

9 августа 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), благодаря различным инициативам и достижениям в области охраны окружающей среды, был удостоен еще одной международной награды - The Green World Awards 2019 от The Green Organisation (Великобритания), сообщает Trend в пятницу со ссылкой на консорциум TANAP.

Как известно, TANAP недавно был удостоен американской премии The Communitas Award и британской международной премии CSR Excellence Award.

Отметим, что первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, являющегося основным сегментом «Южного газового коридора», составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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