Объем погрузки в SOCAR Terminal превысил 280 тыс.TEU

14 августа 2019 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Объем погрузки в SOCAR Terminal (бывший Petlim) в 2018 году превысил 280, 276 тысячи TEU (двадцатифутовый эквивалент).

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Отметим, что терминал, расположенный в Алиаге (Турция), остается крупнейшим контейнерным терминалом в Эгейском регионе страны с годовой пропускной способностью 1,3 миллиона TEU.

APM Terminals, которая является частью датской компании A.P. Moller-Maersk, завершила передачу своего контейнерного терминала Petlim азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR 27 декабря 2018 года.

В марте 2019 года Petlim был переименован в SOCAR Terminal.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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