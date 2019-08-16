TAP поможет Европе перейти к экономике с низким содержанием углекислого газа

16 августа 2019 11:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Природный газ, который будет транспортироваться по Трансадриатическому газопроводу (TAP), способствует декарбонизации, и его последствия будут ощущаться в Юго-Восточной Европе, и в первую очередь на Западных Балканах, сказала представитель TAP в Греции Катерина Папалександри.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Independent Balkan News Agency.

По словам Папалександри, в настоящее время энергетический сектор Западных Балкан зависит от твердого ископаемого топлива для производства электроэнергии, такого как уголь и лигнит.

«Трансадриатический газопровод поможет Европе перейти к экономике с низкой долей углекислого газа; это диверсифицирует источники энергоснабжения, усилит конкуренцию и улучшит газовое соединение в Европе. Мы ожидаем увеличения спроса на природный газ, поскольку он заменяет уголь и древесину», - добавила Папалександри.

Отметим, что газопровод ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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