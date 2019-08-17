Все нерешенные вопросы по проекту транзита азербайджанского газа в Болгарию закроются в сентябре

17 августа 2019 22:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Все нерешенные вопросы по проекту интерконнектора Греция-Болгария (IGB) закроются в сентябре, с тем, чтобы начать строительные работы, сказала Trend исполнительный директор проектной компании ICGB AD Теодора Георгиева.

Она отметила, что уже имеются все необходимые разрешения и лицензии для начала строительства интерконнектора в Болгарии и Греции.

"Есть некоторые нерешенные вопросы, которые близки к завершению, такие, как подписание кредитного соглашения между Европейским инвестиционным банком (EIB) и Болгарским энергетическим холдингом (BEH), а также, кредитного соглашения между BEH и ICGB. Кроме того, ожидается утверждение окончательного бизнес-плана и некоторые другие вопросы. Мы планируем решить все эти вопросы в сентябре, и активизировать строительные работы ", - добавила Георгиева.

Отметим, что церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая в Болгарии.

Интерконнектор IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа в год.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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