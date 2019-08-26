Евратом проверит безопасность АЭС Узбекистана

26 августа 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава миссии Узбекистана при ЕС Дильер Хакимов провел встречу с начальником отдела координации ядерной безопасности и международных отношений в Европейской комиссии ("Евратом") Хансом Рейном, сообщает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

Европейская сторона выразила удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с Узбекистаном в энергетической сфере. Еще в 2011 году стороны подписали Меморандум о взаимопонимании, что стало важным шагом для начала межрегионального диалога.

Представитель "Евратома" проявил интерес к решению построить в Узбекистане первую атомную электростанцию в Центральной Азии.

Представители продолжат совместную работу в интересах обеспечения высокого уровня безопасности будущей АЭС. В частности, "Евратом" готов к взаимодействию с Узбекистаном по проведению "стресс-тестов" для проверки безопасности АЭС.

Строительство первой в Центральной Азии АЭС планируется завершить до 2028 года, а контракт на строительство объекта подписать уже в декабре 2019-го.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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