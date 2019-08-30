Модернизация НПЗ им. Г.Алиева завершится на рубеже 2024-2025 годов - SOCAR

30 августа 2019 13:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомпания Азербайджана SOCAR планирует к концу 2024 – началу 2025 года полностью завершить модернизацию и реконструкцию бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ). В 2025 году годовая мощность БНПЗ по переработке составит 7,5 миллиона тонн.

Об этот сказал руководитель проекта Нихал Аллахвердиев, сообщает в пятницу Trend с пресс-тура на завод.

К началу 2025 года на БНПЗ будет функционировать 24 установки, отвечающие современным требованиям (две из них уже введены в строй, 15 строятся, а семь еще будут построены).

По его словам, сегодня на заводе работают пять установок.

"Первая установка, которая будет введена в эксплуатацию - установка первичной переработки нефти ЭЛОУ. Это позволит заводу увеличить переработку сырья до 7,5 миллиона тонн. Остальные шесть установок будут введены в эксплуатацию в конце 2024 в начале 2025 года", - сказал Аллахвердиев.

Общий бюджет реконструкции пока оценивается в 2,2 миллиарда долларов.

"Так как ранее планировалась модернизация только установок, расчеты на новое строительство не были учтены. Поэтому возможно будут корректировки, которые мы огласим в 2021 году", - сказал Аллахвердиев.

По словам руководитель проекта, в частности, изначально предусматривалось осуществить реконструкцию шести установок: ЭЛОУ-АВТ-6, каталитического крекинга, каталитического риформинга, гидроочистки нафты, гидроочистки вакуумного газойля и установки регенерации аминов.

"Анализ результатов технического аудита компании TR в октябре прошлого года выявил, что подлежащие реконструкции установки находятся в гораздо худшем состоянии, чем предполагалось ранее. В результате возрос объем работ, они были приравнены к стоимости строительства новых установок", - пояснил Аллахвердиев.

В целом работы в рамках проекта модернизации выполнены на 53 процента. При этом проектирование завершено на 90 процентов, по закупкам - на 72 процентов, по строительству - на 17 процентов.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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