SOCAR проведет небольшую реконструкцию на существующих установках в БНПЗ им Гейдара Алиева

30 августа 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В целях обеспечения выпуска в 2021 году дизельного топлива по стандартам "Euro-5", до ввода в строй новых установок, Госкомпания Азербайджана SOCAR проведет небольшую реконструкцию на существующем оборудовании бакинского нефтеперерабатывающего завода завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ).

Об этом заявил руководитель проекта модернизации и реконструкции БНПЗ Нихал Аллахвердиев в ходе пресс-тура на завод, сообщает в пятницу Trend .

По словам руководителя проекта, целью реконструкции является обеспечение надёжной работы установок в ближайшие 4-5 лет.

Аллахвердиев также отметил, что выпуск автомобильного бензина по стандартам Euro-5 на заводе осуществится после того, как начнется производство высококачественного дизельного топлива.

В настоящее время на БНПЗ работают шесть установок: ЭЛОУ-АВТ, каталитический крекинг, каталитический риформинг, гидроочистки нафты, гидроочистки газойля и коксования.

«В результате модернизации и реконструкции на БНПЗ в 2021 году будут работать 17 установок, в 2025 году- 24», - сказал Аллахвердиев.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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