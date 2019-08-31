Свыше двух тысяч тонн нефти похищено в Мангистауской области

31 августа 2019 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Мангистауской области Казахстана сотрудниками департамента экономических расследований были разоблачены участники преступной группировки, занимавшиеся хищением нефти, сообщает в субботу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По предварительным данным, в деятельности преступной группировки были задействованы 12 человек.

Сообщается, что хищения нефти происходили в период с августа 2017 по февраль 2019 года. Нефть похищали из законсервированных скважин на одном из месторождений области.

Согласно информации СМИ, преступники работали по следующей схеме: находили потенциальных покупателей за границей, делали врезку в магистральный нефтепровод и откачивали жидкость в подготовленные автомобили. Далее преступники перевозили нефть в Россию под видом смеси нефтяных отходов.

Всего за этот период им удалось похитить более двух тысяч тонн топлива. Ущерб государству оценивается в 348,7 миллиона тенге.

По информации департамента, трое участников группировки, в том числе организатор, находятся по арестом. Дело направлено в суд.

Официальный курс на 31 августа составляет 387.46 KZT/USD.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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