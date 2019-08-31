Польша, США и Украина подписали соглашение о безопасности поставок газа

Представители правительств Польши, США и Украины в субботу подписали в Варшаве "соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского СПГ, а также газовых соединений в регионе", - информировали польские власти.

"Мы подписываем документ об общем понимании того, в чем нуждается Украина в ближайшее время, если говорить о поставках газа. Это меморандум о взаимопонимании, который говорит об усилиях для диверсификации поставок газа на Украину, которая сейчас полностью зависима от российского поставщика, хотя иногда газ приходит с запада со стороны Словакии", - пояснил на пресс-конференции Наимский.

Перри, в свою очередь, напомнил, что США уже поставляют в Польшу СПГ. "Таким образом мы помогаем польским партнерам стать независимыми от поставок российского газа, - указал он. - Через Польшу этот СПГ может помочь другому союзнику - Украине - предотвратить угрозу сокращения поставок российского газа", - считает он.

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