ОПЕК в августе впервые с начала года увеличила добычу нефти

2 сентября 2019 21:33 (UTC+04:00)

Совокупная добыча нефти странами ОПЕК в августе впервые в этом году показала рост на фоне увеличения производства в Нигерии и Ираке, свидетельствуют подсчеты агентства Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В августе страны ОПЕК добывали 29,61 млн баррелей нефти в сутки, что на 80 тыс. баррелей больше, чем в июле (самый низкий показатель с 2014 года).

По данным агентства, в августе Нигерия нарастила добычу на 80 тыс. баррелей в сутки, а Ирак, второй по объему производитель в ОПЕК после Саудовской Аравии, - на 60 тыс. баррелей. В то же время Саудовская Аравия продолжает перевыполнять свою квоту по сокращению добычи. Так, в августе ее суточная добыча находилась на отметке 9,63 млн баррелей, тогда как по условиям сделки ОПЕК+ уровень добычи королевства должен составлять не более 10,3 млн баррелей.

В августе страны ОПЕК перевыполнили сделку о сокращении добычи нефти на 36%, тогда как в июле - на 59%, отмечает Reuters.

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