SOFAZ увеличил продажу инвалюты азербайджанским банкам

3 сентября 2019 12:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в августе 2019 года продал на валютных аукционах иностранную валюту на сумму 815,4 миллиона долларов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на фонд.

Это почти вдвое больше по сравнению с предыдущим месяцем, когда были проданы 434,9 миллиона долларов.

В январе текущего года SOFAZ реализовал на организованных Центральным банком валютных аукционах 634,9 миллиона долларов, в феврале - 316,2 миллиона долларов, в марте - 600,5 миллиона долларов, в апреле - 423,7 миллиона долларов, в мае – 352,4 миллиона долларов, в июне – 315,9 миллиона долларов, июле – 434,9 миллиона долларов.

В целом в январе-августе 2019 года SOFAZ на валютных аукционах продал 3,893 миллиарда долларов, что на 8,3 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Продажа валюты осуществляется в рамках трансфертов SOFAZ в государственный бюджет Азербайджана, которые предусмотрены на 2019 год в размере 11,6 миллиарда манатов.

Официальный курс на третье сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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