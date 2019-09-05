Нидерланды верят в потенциал расширения «Южного газового коридора» (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Нидерланды считают завершение строительства "Южного газового коридора" в 2020 году важным событием с точки зрения энергетической безопасности Европы, сообщили Trend в министерстве иностранных дел Нидерландов.

"Хотя, географически Нидерланды не связаны с "Южным газовым коридором", мы всегда считали геополитически важным стремление к обеспечению энергетической безопасности путем диверсификации импорта нефти и газа в Европу. В этом смысле мы рассматриваем завершение в следующем году "Южного газового коридора" в качестве важной вехи", - сказали в министерстве.

Как отметил источник, несмотря на то, что на начальном этапе через "Южный газовый коридор" будет поступать в Европу только около пяти процентов импортного газа, очевидно, существует значительный потенциал роста.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2" азербайджанского газа через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются: "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Эти поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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