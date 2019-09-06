Отсутствие покупателей иранской нефти на энергетической бирже - еще не проигрыш - эксперт

БАКУ/Trend/ - Отсутствие покупателей иранской нефти на энергетической бирже не должно считаться проигрышем.

Об этом сказал членам Клуба юных журналистов иранский эксперт по энергетическому сектору Садиг Мардани, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, продажа на бирже требует глубокого анализа сильных и слабых сторон этого рынка. Учитывая санкции США против Ирана, Национальная нефтяная компания Ирана за счет скидок на нефть смогла достичь больших успехов.

"Для привлечения покупателей правительство и Национальная нефтяная компания Ирана намерены сделать дополнительные скидки. Конечно есть и сторонники и противники этого", - сказал Мардани.

Он добавил, что целью снижения цены нефти на бирже является влияние на ценовую политику. Эксперт не посчитал логичным игру с ценами, отметив, что есть другие выходы, в том числе отказаться от фиксированного рынка иранской нефти. На данный момент продажа нефти на бирже осуществляется только в страны Восточной Азии. Но можно ведь не ограничивать географию продаж.

Как сказал иранский эксперт, чрезмерное снижение цен на продажу иранской нефти не является долгосрочным решением. Потому что, есть много покупателей дешевой нефти. Если они подумают, что снижение цен преследует цель увеличить объем продаж, то попросят еще больших скидок.

Отметим, что 27 августа Иран выставит на торги энергетической биржи два миллиона баррелей тяжелой сырой нефти и стартовая цена за баррель установлена в размере 50,37 доллара.

Иран с 28 октября 2018 года начал выставлять на биржу сырую нефть и газовый конденсат, и с тех пор продал 1,085 миллиона баррелей сырой нефти.

В ноябре 2018 года США ввели против Ирана санкции и расширили их список в несколько этапов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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