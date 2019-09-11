Завершено восстановление 97% земель вдоль маршрута TAP

11 сентября 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Завершено восстановление 97 процентов земель вдоль маршрута Трансадриатического газопровода (TAP) в Греции, Албании и Италии, сообщает в среду Trend со ссылкой на консорциум.

«Земельные участки возвращаются владельцам и пользователям для возобновления сельскохозяйственной деятельности», - сообщили в консорциуме.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в том же году первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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