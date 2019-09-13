Посол: Азербайджан - надежный партнер в реализации нефтегазовых проектов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является надежным партнером в реализации нефтегазовых контрактов, об этом, как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, сказал посол Великобритании в Баку Джеймс Шарп на встрече с президентом компании Ровнагом Абдуллаевым.

Посол также отметил важность сотрудничества с SOCAR, добавив, что это сотрудничество играет важную роль в укреплении отношений между странами.

Президент SOCAR, в свою очередь, рассказал о проектах, реализуемых совместно с британской компанией BP, отметив, что обе компании придерживаются одинаковых ценностей и стратегического видения.

Отметим, что BP открыла свой первый офис в Баку в июне 1992 года. Компания управляет крупными морскими нефтегазовыми активами в Азербайджане. BP является оператором таких месторождений, как "Шах Дениз", "Азери-Чираг-Гюнешли", "Shallow Water Absheron Peninsula", "Шафаг-Асиман", "Гобустан".

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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