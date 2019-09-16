На открытии бирж нефть после сокращения саудовской добычи взлетела на 19%

16 сентября 2019 03:28 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть подскочили в среднем на 12% - 13% после сокращения саудовской добычи, максимум роста доходил до 19%, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ноябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесьмарки Brent на открытии стоили 67,8 доллара за баррель (против 60,15 на предыдущем закрытии) и росли до 71,62 доллара (или 19,1%).

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI на открытии поднялись до 60,09 доллара (против 54,8 на предыдущем закрытии) и достигали 63,47 доллара (или 15,8%).

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

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