Словакия может быть заинтересована в транзите азербайджанского газа через свою трубопроводную систему (Эксклюзив)

17 сентября 2019 09:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Словакия в будущем может быть заинтересована в транзите газа, поступающего через "Южный газовый коридор" через свою трубопроводную систему, заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак в интервью Trend.

"Словакия, как традиционная страна-транзитер газа, в будущем может быть даже заинтересована в транзите определенных объемов газа, поступающих посредством трубопровода "Южный газовый коридор", через свою трубопроводную систему", - отметил Лайчак.

По его словам, Словакия, как страна, заинтересованная в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также стабильных цен на газ, поддерживает усилия по диверсификации поставок газа, включая маршруты поставок.

"С этой точки зрения, "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа через Турцию в Европу к 2020 году, обладает несомненным потенциалом для достижения этих целей", - отметил министр.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2" азербайджанского газа через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются: "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с начала 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров. Кроме того, шесть миллиардов кубометров азербайджанского газа будут поставляться в западные регионы Турции. Эти поставки начались летом 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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