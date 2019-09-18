В Азербайджане внесены изменения в «Список товаров, цены на которые регулируются государством»

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Список товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государством», сообщает в среду Trend.

Согласно поправке, в третьей части Списка слова «природный газ» заменены словами «транспортировка природного газа по трубопроводам, оптовая и розничная продажа».

В соответствии с этим изменением, из Списка удалены части четвертая (сжиженный газ (оптовая продажа)) и 11-я (услуги по транспортировке по трубопроводам, хранению и распределению).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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