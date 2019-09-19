В Азербайджане подготовлены предложения по либерализации энергорынка – минэнерго

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлены предложения по либерализации энергетического рынка.

Об этом на IX Международном форуме "Caspian Energy Forum Baku – 2019" сказал заместитель министра энергетики Эльнур Султанов, сообщает в среду Trend.

Замминистра отметил, что эти предложения повлияют на эффективность в сферах производства и поставок. «Конкуренция в сфере поставок способствует повышению качества услуг, а в сфере производства — снижению себестоимости и минимизации расходов за счет меньшего использования топлива».

Султанов добавил, что основным топливом в производстве электроэнергии в Азербайджане является природный газ. «В этой сфере Азербайджан опережает западные страны. В стране не используется каменный уголь. После источников возобновляемой энергии природный газ — самый чистый энергетический источник. Природный газ имеет высокую цену на мировом рынке. Однако отечественному энергетическому сектору газ поставляется по социально-ориентированной субсидированной цене. Экспорт природного газа принесет дополнительные доходы азербайджанскому народу и государству ».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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