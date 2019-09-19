Нет необходимости в срочном заседания ОПЕК+ - министр

БАКУ/Trend/ - На данный момент нет необходимости в проведении срочного заседания ОПЕК+ из-за последних событий в Саудовской Аравии. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан", сообщает в четверг Trend.

По словам министра, текущая ситуация на рынке нефти и по ценам на нефть была обсуждена в ходе вчерашнего телефонного разговора с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо: «Если в первые дни создавались мнения о необходимости в срочном заседании стран ОПЕК+, то на данный момент такой необходимости нет».

Шахбазов добавил, проблем с поставками нефти нет, и цены на нефть стабильны.

Напомним, на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на 14 сентября произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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