«Контракт века»: Equinor гордится тем, что участвует в этом проекте с самого начала

БАКУ/Trend/ - Норвежская компания Equinor продолжит вносить свой вклад в развитие нефтегазовой отрасли в Азербайджане.

Об этом сказал Trend менеджер компании в Азербайджане Фавад Курайши по случаю 25-летия подписания «Контракта века» по разработке блока «Азери-Чыраг-Гюнешли» (АЧГ).

«Equinor гордится тем, что участвует в этом проекте с самого начала. Наше коллективное достижение с 1994 года по сей день является экстраординарным, и мы вместе с SOCAR и другими партнерами по АЧГ продемонстрировали твердую приверженность Азербайджану», - сказал он.

Курайши отметил, что продление контракта по АЧГ в 2017 году еще на 25 лет и утверждение проекта «Центрально-Восточный Азери» в 2019 году свидетельствуют о доверии Азербайджана и подтверждают ценность АЧГ для Equinor и партнеров.

«В прошлом году мы вступили в новый этап сотрудничества, после 25 лет успешного партнерства между SOCAR и Equinor. Теперь мы с нетерпением ожидаем развития нашего партнерства и продолжим вносить свой вклад в развитие нефтегазовой промышленности Азербайджана посредством наших совместных проектов с SOCAR», - добавил руководитель страны.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

19 апреля 2019 годы был утвержден проект «Центрально-Восточный Азери» стоимостью шесть миллиардов долларов. Проект включает в себя создание новой морской платформы и установку оборудования, предназначенного для переработки до 100 тысяч баррелей нефти в день. Ожидается, что первая добыча в рамках проекта начнется в 2023 году, и планируется производство до 300 миллионов баррелей нефти в течение всего срока его реализации.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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