Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 16-20 сентября

21 сентября 2019 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (16-20 сентября) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 68,5 доллара за баррель, что на 3,36 доллара больше показателя предыдущей недели, сообщает в субботу Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 71,10 доллара за баррель, минимальная – 67,33 доллара за баррель.

На прошедшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 63,69 доллара за баррель, что на 3,79 доллара больше показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 66,43 доллара за баррель, минимальная – 62,47 доллара. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 65,45 доллара за баррель, что на 2,77 доллара больше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 68,20 доллара за баррель, минимальная – 64,25 доллара за баррель.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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