В Азербайджане в связи со штормом с морских платформ эвакуировано 500 нефтяников

21 сентября 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR в целях безопасности эвакуировала с морских стационарных платформ в общей сложности около 500 нефтяников, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как отмечается, SOCAR максимально усилила меры безопасности в связи с резким ухудшением погодных условий и штормовым ветром, что, как предполагается, продлится до 22 сентября.

Оставшемуся на море в связи с производственным процессом персоналу предписано максимально сократить объемы работы на открытом воздухе, организованы дежурства. Суда, в том числе и пожарной охраны МЧС, осуществляют дежурство на всех нефтегазовых месторождениях в Каспийском море.

Оператор морских проектов "Азери-Чираг-Гюнешли" BP Azerbaijan продолжает работу в штатном режиме, несмотря на штормовую погоду, сообщили Trend в компании. Существуют правила безопасного ведения работ при неблагоприятных погодных условиях, особенно на открытом воздухе, весь персонал компании на море и на береговом терминале действует согласно этим регламентам.

Согласно правилам, при сильном ветре, высоких волнах и пр. не проводится ремонт и замена оборудования на открытых площадках морских платформ. Запрещается работа подъемных кранов с тяжелыми грузами, вводятся другие необходимые ограничения для безопасности людей и оборудования.

Министерство экологии и природных ресурсов ранее сообщило, что северо-западный ветер усилился в Пираллахы, Сумгайыте и Баку до 20 метров в секунду, на "Баилово" - до 19 метров в секунду, в Маштаге и Нафталане - до 18 метров в секунду, на Нефтяных камнях - 16 метров в секунду.

Согласно информации станции Нефтяные камни, высота волны достигает 2,3 метра.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Твиттер: @kamala_mammadli

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