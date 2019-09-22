Эр-Рияд сообщил Токио о возможных изменениях в поставках нефти

22 сентября 2019 08:21 (UTC+04:00)

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, на нефтеобъекты которой были совершены атаки, уведомила японскую нефтяную компанию JXTG Nippon Oil & Energy о возможных изменениях в поставках, пишет в воскресенье издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным собеседников издания, Saudi Aramco заявила, что с октября изменит поставляемый сорт нефти с легкой на среднюю или тяжелую, но не предоставила никаких объяснений данному решению. Японская сторона полагает, что поставщику необходимо больше времени, чем было изначально заявлено, для ремонтных работ установки для очистки от серы, которая необходима для производства легкой нефти.

Ранее в сентябре министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара заявил, что страна располагает запасом нефти, которого ей хватит на 230 дней, и власти готовы рассматривать возможность использования этого резерва для обеспечения нормальной жизни населения и деятельности предприятий.

По данным 2018 года, Саудовская Аравия поставляла примерно 40% от закупаемой Японией нефти, напоминает издание.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

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