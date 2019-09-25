SOCAR Turkey открыла новый объект в Турции

БАКУ /Trend/ - Состоялись церемонии открытия и закладки объектов на территории частной индустриальной зоны турецкой «дочки» азербайджанской госкомпании SOCAR в Турции, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.

Как сообщается, состоялись открытие и ввод в эксплуатацию объектов, которые увеличат потенциал хранения сырья и готовой продукции нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR.

На заводе STAR, («дочка» SOCAR Turkey) с проектной мощностью 10 миллионов тонн сырой нефти в год, реализуются новые инвестиционные проекты для увеличения емкости хранилищ.

Завершен проект по расширению резервуаров на терминале «SOCAR Хранилище» и эти объекты введены в эксплуатацию, а также стартовала реализация проекта по увеличению потенциала резервуаров НПЗ STAR для сырой нефти и промежуточных продуктов завода.

В мероприятии приняли участие президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, председатель правления SOCAR Turkey, Вагиф Алиев, генеральный директор SOCAR Turkey Заур Гахраманов, руководители НПЗ STAR и компании-подрядчики, участвующие в проекте.

Новые инвестиции позволят увеличить вместимость резервуаров, которые будут использованы SOCAR Турция и клиентами, до 2,5 миллионов кубометров.

Выступая на церемонии, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что SOCAR продолжает инвестировать в нефтегазовый, нефтеперерабатывающий и нефтехимический секторы: «В октябре прошлого года мы провели здесь церемонию открытия НПЗ STAR. Менее чем через год мы снова собрались в Алиага для наших новых проектов. Мы гордимся этим. Будучи важной частью нашей деятельности, наши нефтехимические инвестиции, обеспечивают долгосрочный стабильный доход, способствуя росту азербайджанской экономики и принося большую выгоду Турции и всему региону. Общий доход Petkim за последние 10 лет составил 47,2 миллиарда турецких лир, а чистая прибыль превысила четыре миллиардов лир. Так, на НПЗ STAR уже переработано четыре миллионов тонн сырой нефти. К концу текущего года этот показатель достигнет восьми миллионов тонн. Президент SOCAR отметил, что увеличение емкости хранилищ внесет значительный вклад в производительность, безопасность переработки завода STAR и реализацию продукции в наиболее выгодных коммерческих условиях на рынке.

В завершении Абдуллаев отметил: «При поддержке и воле двух президентов многовековая дружба Азербайджана и Турции подкрепилась еще одним крупным экономическим начинанием. Мы намерены и дальше развивать наши экономические отношения, чтобы еще больше укрепить единство двух стран»

Торжественная церемония открытия терминала «SOCAR Хранилище» охватывает 12 резервуаров общей емкостью 335 тысяч кубометров. С реализацией нового проекта «SOCAR Хранилище», который в настоящее время является крупнейшим терминалом для хранения в Эгейском регионе, данный объект станет одним из пяти самых крупных терминалов Турции.

Объект, строительство которого началось в сентябре 2017 года, предназначен для хранения дизельного топлива, бензина, авиационного топлива и продуктов переработки.

Реализуемый в настоящее время проект «Резервуары STAR по переработке сырой нефти и промежуточных продуктов» увеличит эксплуатационные возможности НПЗ и обеспечит оперативную гибкость. Следующий проект с дополнительными 342 000 кубическими метрами, как ожидается, будет завершен к 2021 году.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.