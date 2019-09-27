Минэнерго Узбекистана привлечет экспертов ЕС на работу в отрасли

27 сентября 2019 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Министерство энергетики Узбекистана будет привлекать грантовую помощь ЕС для подготовки кадров и привлечения европейских специалистов в руководство предприятий энергетической отрасли, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Узбекистана.

Первый заместитель министра энергетики Узбекистана, глава агентства "Узатом" Журабек Мирзамахмудов встретился в Брюсселе с послом ЕС Романой Влахутин.

Стороны сформировали ряд проектных предложений для финансово-грантового содействия со стороны Евросоюза.

Стороны договорились проработать возможность привлечения европейских экспертов на предприятия Минэнергетики в качестве консультантов и руководящих работников.

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт. Совокупная мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт.

Оставшаяся часть электроэнергии вырабатывается ГЭС, входящими в структуру "Узбекгидроэнерго", и автономными тепловыми электростанциями промышленных предприятий. Потенциальная возможность производства электроэнергии — более 60 миллиардов кВт.ч.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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