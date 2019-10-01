Проект TANAP удостоен награды The Green World Awards 2019

1 октября 2019 13:53 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью «Южного газового коридора», удостоен награды The Green World Awards 2019 в категории «Устойчивое развитие», сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум TANAP.

Как отмечается, награда была вручена некоммерческой организацией Green Organization 30 сентября на специальной церемонии, состоявшейся в городе Хошимин, (Вьетнам).

TANAP также был приглашен на Церемонию послов Зеленого мира в качестве «Посла Зеленого мира», которая состоится 25 ноября 2019 года в Лондоне.

Отметим, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан улучшил позицию в Индексе паспортов
Общество 14:16
Турецкий нефтехимический комплекс Petkim приступит к выпуску новой продукции
Энергетика 11:20
SOCAR Turkey изучает малайзийский и пакистанский рынки для экспорта продукции Petkim
Энергетика 11:05
НПЗ Star переработал около 4 млн тонн сырой нефти
Энергетика 10:55
Компания Subsea 7 заключила контракты в рамках проекта "Азери-Центральный Восток"
Энергетика 10:14
Развитие ненефтяного сектора в Азербайджане откроет новые возможности для австрийских компаний - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 08:00
Лента новостей
Туркменистан подписал Кодекс поведения по достижению мира, свободного от терроризма
Туркменистан 14:18
Разворот России к исламскому миру и роль Азербайджана
Политика 14:17
Азербайджан улучшил позицию в Индексе паспортов
Общество 14:16
Вырос товарооборот Турции со странами D-8
Бизнес 14:13
Турция увеличила экспорт и импорт в тюркоязычные страны
Турция 14:07
Граждане Азербайджана смогут бесплатно звонить в новый call-center генпрокуратуры
Общество 14:04
Объем депозитов в Азербайджане вырос
Финансы 14:03
Объем ненефтяного сектора в ВВП Азербайджана вырос в 2,8 раза - Госкомстат
Экономика 14:01
Азербайджанский бизнес-тренер стал лауреатом Российского конкурса "Менеджмент 2019" (ФОТО)
Социум 13:58