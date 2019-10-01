Проект TANAP удостоен награды The Green World Awards 2019

БАКУ/Trend/ - Проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью «Южного газового коридора», удостоен награды The Green World Awards 2019 в категории «Устойчивое развитие», сообщает во вторник Trend со ссылкой на консорциум TANAP.

Как отмечается, награда была вручена некоммерческой организацией Green Organization 30 сентября на специальной церемонии, состоявшейся в городе Хошимин, (Вьетнам).

TANAP также был приглашен на Церемонию послов Зеленого мира в качестве «Посла Зеленого мира», которая состоится 25 ноября 2019 года в Лондоне.

Отметим, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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