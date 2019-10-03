Ливийская NOC предостерегла от снижения добычи нефти в стране

Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) предостерегла от снижения добычи нефти в стране в ближайшие девять месяцев, говорится в заявлении корпорации, поступившем в распоряжение РИА Новости, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее глава NOC Мустафа Саналла сообщил, что добыча нефти в Ливии в настоящий момент составляет 1,3 миллиона баррелей в сутки.

"Национальная нефтяная корпорация предостерегает от резкого снижения добычи ливийской нефти в течение следующих девяти месяцев в случае, если правительство и дальше не будет монетизировать утвержденный бюджет. Национальная нефтяная корпорация зафиксировала в августе 2019 года доходы около 2 миллиардов долларов, что на 117 миллионов долларов (на 5%) меньше по сравнению с июлем", - сообщается в заявлении.

Командующий ЛНА Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные ПНС в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным ВОЗ, погибли более 1 тысячи человек, более 5,5 тысячи получили ранения.

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