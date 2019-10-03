Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, которая добывается на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста второго октября составила 60,38 доллара за баррель, снизившись на 1,93 доллара, в сравнении с показателем зафиксированным днем ранее, сообщил в четверг Trend источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light во вторник снизилась 2,12 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 59,34 доллара.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта в среду упала до отметки в 54,67, что является спадом на 2,06 доллара за баррель.

Цена барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, тоже опустилась, составив 58,05 доллара за баррель и уменьшившись на 1,41 доллара.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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