Азербайджан меняет энергетическую карту Европы - депутат

4 октября 2019 22:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан меняет энергетическую карту Европы со своим энергетическим потенциалом и справедливой энергетической политикой.

Об этом во время выступления на осенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге сказала депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова, сообщает в пятницу Trend.

"Стратегия энергетической безопасности в нашей стране началась с подписания «Контракта века» в 1994 году с крупнейшими нефтяными компаниями мира. Всего несколько дней назад азербайджанский народ отметил его 25-летие. «Контракт века» занимает неоспоримое место и играет исключительную роль в экономическом развитии, в процессе обеспечения топливно-энергетических потребностей не только для экономики страны, но и для мирового энергоснабжения. Надежные поставки нефти и газа, безопасность трубопроводов, диверсификация источников энергии, учет экологических требований и эффективное использование энергоресурсов формируют принципы энергетической безопасности Азербайджана", - сказала Гафарова.

Гафарова отметила, что Азербайджан стал центральным игроком в транснациональных проектах регионального и мирового значения.

"Одним из главных стратегических моментов является то, что прагматичная энергетическая политика Азербайджана является стратегическим фактором укрепления безопасности и углубления сотрудничества в регионе. Увеличение взаимных инвестиций, создание новых платформ сотрудничества, транспортировка энергии, углеводородных ресурсов по доступным и безопасным маршрутам являются наиболее эффективными результатами многостороннего сотрудничества", - добавила депутат.

Депутат также сказала, что фактически, сегодня Азербайджан играет важную роль в обогащении энергетической карты Евразии.

"Азербайджан появился в качестве нового участника, заинтересованного во французском и европейском рынках, опираясь на свои запасы углеводородов. Наша страна предпочитает диверсифицированные энергопоставки и считается надежным стратегическим партнером ведущих стран мира. Таким образом, мы можем с полной ответственностью сказать, что Азербайджан меняет энергетическую карту Европы со своим энергетическим потенциалом и справедливой энергетической политикой", - отметила депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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