Гендиректор: Азербайджан получит 58% доходов от TANAP (версия 2)

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СТАМБУЛ /Trend/ - После того, как трубопровод TANAP заработает в полную силу, от транспортировки газа будут получены до 1,45 млрд долларов дохода.

Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Trend.

По его словам, 58% от этой суммы получит Азербайджан.

Дюзйол добавил, что Азербайджан также получит доход от транспортировки по TANAP своего газа.

Напомним, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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