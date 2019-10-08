По TANAP в Турцию транспортированы 2,7 млрд кубометров газа (версия 3)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:50)

СТАМБУЛ /Trend/ - До конца сентября 2019 года посредством TANAP в Турцию были транспортированы 2,7 млрд кубометров газа.

Об этом на пресс-конференции во вторник сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол, сообщает Trend.

Он отметил, что когда принималось окончательное инвестиционное решение, первоначальная сметная стоимость проекта составила 11,7 миллиарда долларов. Таким образом, удалось сэкономить 45 процентов и снизить стоимость до 6,5 миллиарда долларов.

Гендиректор TANAP подчеркнул, что самой высокой точкой (2760 м), где проходит трубопровод, стал Гызылдаг в Эрзинджане. Самая глубокая точка (65 м) – в проливе Чанаггала.

Дюзйол добавил, что на приобретение земельных участков у населения для строительства трубопровода TANAP было затрачено меньше средств, чем было предусмотрено: "На это были предусмотрены 130 млн долларов. Однако падение курса турецкой лиры по отношению к доллару уменьшило расходы. До настоящего времени были израсходованы до 70% из предусмотренных на эти цели средств».

Отметим, что первоначальная пропускная способность являющегося основным сегментом «Южного газового коридора» трубопровода TANAP составляет 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО «Южный газовый коридор» - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.