Парвиз Шахбазов прокомментировал предложение России по строительству АЭС в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане рассматривают предложение России относительно строительства атомной электростанции, но сообщить что-либо конкретное относительно этого проекта, пока не представляется возможным.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, на состоявшемся в Баку брифинге в рамках 16-го заседания совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Отметим, что ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что Россия предлагает построить АЭС в Азербайджане. Он добавил, что Россия предлагает Азербайджану мощную станцию.

(Автор: Мирсаид Ибрагимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MirsaidIbrahim1

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