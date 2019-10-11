Доходы владельцев облигаций SOCAR повысятся до 15 миллион долларов

11 октября 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Облигации SOCAR, представляющие альтернативные инвестиционные возможности на рынке капитала Азербайджана, вместе с 12-ой процентной выплатой, которая состоится 17 октября, в очередной раз принесут своим владельцам заработок в 1,250 миллиона долларов, благодаря чему доходы владельцев облигаций повысятся до 15 миллионов долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

Как сообщили в компании, квартальная сумма доходности по облигациям SOCAR в 1,25 миллиона долларов, номинальная стоимость которых составляет 1000 долларов, со сроком обращения пять лет и годовой доходностью в пять процентов, переведена на счет Национального депозитарного центра в Центральном Банке Азербайджана.

Основными особенностями облигаций SOCAR являютсяформат отвечающий потребностям инвесторов, высокая доходность, высокая ликвидность, простота операций по купле-продаже (даже облигации в один миллион долларов можно продать всего за один час), проведение процентных выплат в соответствии с графиком, а также гарантии SOCAR перекупки по номинальной цене (до сих пор не было необходимости в проведении такого рода операции).

Владельцы облигаций SOCAR могут привлечь краткосрочные кредиты на выгодных условиях через REPO операции, или, заложить облигации в Национальном депозитарном центре, взяв манатный кредит под 15-16 процентов в соответствующем банке сроком до двух лет. В этом случае владельцы облигаций не теряют свой пятипроцентный годовой доход, и фактическая процентная ставка привлеченного кредита снижается до 9-10 процентов.

Напомним, что Облигации SOCAR являются наиболее торгуемыми корпоративными ценными бумагами на Бакинской Фондовой Бирже и их приобретение возможно через Центры ASAN (1 и 5).

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