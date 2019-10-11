Азербайджан огласил объемы добычи нефти за сентябрь

БАКУ /Trend/ - Добыча нефти в Азербайджане в сентябре текущего года составила 755 тысяч баррелей в сутки, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

"Суточная добыча нефти составила в сентябре 755 тысяч баррелей. Из них 683 тысяч баррелей пришлись на сырую нефть, а 72 тысячи баррелей составила добыча конденсата", - говорится в сообщении минэнерго.

Согласно данным министерства, ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в сентябре составил 560 тысячу баррелей, конденсата 68 тысяч баррелей, нефтепродуктов – 6,2 тысячи баррелей.

В январе среднесуточная добыча нефти составляла 793 тысячи баррелей, в феврале – 806 тысяч баррелей, в марте - 798 тысяч баррелей, в апреле - 683 тысячи баррелей, а в мае - 776 тысяч баррелей, в июне – 768 тысяч баррелей, в июле - 778 тысяч баррелей, в августе - 749 тысяч баррелей в сутки.

По информации министерства энергетики, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в январе-сентябре составил 767 тысяч баррелей. То есть, добыча нефти в стране находилась в рамках обязательств, взятых на себя по соглашению ОПЕК+. Азербайджан обязался сократить с 2019 года добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года, то есть до уровня 776 тысяч баррелей в сутки.

Отметим, что ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (формат ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении суммарной добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Второго июля в Вене было принято решение о продлении соглашения о сокращении добычи нефти странами, входящими в ОПЕК и не являющимися членами картеля, до конца первого квартала 2020 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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