Более 99% труб в рамках TAP уложено в землю

11 октября 2019 12:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Более 99 процентов труб в рамках проекта Трансадриатического газопровода (TAP) уложено в землю, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

«В 2016 году транспортировка стальных труб шла полным ходом. Три года спустя более 99 процентов труб уже уложено в землю в Греции, Албании и Италии», - сказали в консорциуме.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в том же году первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров — Албании, 105 километров — по дну Адриатического моря и восемь километров — по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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