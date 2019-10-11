Атака на иранский нефтяной танкер стала причиной роста цен на нефть

БАКУ /Trend/ - После нападения на иранский нефтяной танкер цена на нефть возросла, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

Мировые цены на нефть выросли на два процента после нападения на иранский нефтяной танкер в Красном море.

Цена на нефть марки «Brent» на мировых биржах выросла на 2,3 процента, до 60 долларов за баррель. Нефть марки «Light» подорожала на 2,1 процента, до 54,7 доллара за баррель.

Напоминаем, что вчера вечером в Красном море был атакован нефтяной танкер Sabit, принадлежащий Иранской национальной нефтяной компании (NIOC), и на судне вспыхнул пожар. Палуба танкера была повреждена, и нефть попала в море. Иранская сторона заявила, что нападавшие несут ответственность за ущерб окружающей среде.

Причины инцидента в настоящее время выясняются.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Хазар Ахундов)

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