Каспийская техническая конференция начала свою работу в Баку

БАКУ/Trend/ - В среду в Баку стартовала Каспийская техническая конференция, сообщает Trend с мероприятия.

Открывая сессию, вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов сказал, что разведка и добыча нефти усложняется без цифровой трансформации технологий.

Вице-президент отметил, что у SOCAR есть удачные проекты по оперативным разработкам. SOCAR оперативно реализует проектные системы и это адаптирует состояние компании на рынке, добавил Лятифов.

Каспийская техническая конференция продолжится до 18 октября. Основной фокус конференции уделен нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и на глобальном уровне.

Темой конференции является цифровая трансформация, которая найдет отражение в тематических панельных сессиях и технических сессиях, объединяющих специалистов отрасли, представителей регулирующих органов, инновационные компании и студентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.