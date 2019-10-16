Каспийская техническая конференция начала свою работу в Баку

16 октября 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В среду в Баку стартовала Каспийская техническая конференция, сообщает Trend с мероприятия.

Открывая сессию, вице-президент азербайджанской госкомпании SOCAR по разработке месторождений Яшар Лятифов сказал, что разведка и добыча нефти усложняется без цифровой трансформации технологий.

Вице-президент отметил, что у SOCAR есть удачные проекты по оперативным разработкам. SOCAR оперативно реализует проектные системы и это адаптирует состояние компании на рынке, добавил Лятифов.

Каспийская техническая конференция продолжится до 18 октября. Основной фокус конференции уделен нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и на глобальном уровне.

Темой конференции является цифровая трансформация, которая найдет отражение в тематических панельных сессиях и технических сессиях, объединяющих специалистов отрасли, представителей регулирующих органов, инновационные компании и студентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Total огласила сроки начала добычи коммерческого газа на месторождении «Абшерон»
Энергетика 11:19
Интеграционные процессы в Тюркском совете способствуют экономическому росту в регионе - эксперт (Эксклюзив)
Экономика 11:16
TOTAL: Доля газа в энергетическом балансе увеличивается
Энергетика 10:39
Gulf Drilling Azerbaijan о планах по бурению до конца года
Энергетика 09:28
Gulf Drilling Azerbaijan приобрела новое оборудование
Энергетика 09:25
Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 07:18
Лента новостей
Позитивные изменения по многим показателям отмечены у Nikoil Bank
Финансы 11:24
Прогноз: Производство авто в Казахстане превысит 40 тыс
Бизнес 11:24
В январе-сентябре граждане Азербайджана приобрели в Турции свыше 800 объектов недвижимости
Турция 11:24
Азербайджан нарастил экспорт электроэнергии
Энергетика 11:22
Азербайджан увеличил экспорт газа
Энергетика 11:20
Total огласила сроки начала добычи коммерческого газа на месторождении «Абшерон»
Энергетика 11:19
Доставленные в Баку новые автобусы будут переданы в эксплуатацию до конца года (Эксклюзив)
Общество 11:18
Интеграционные процессы в Тюркском совете способствуют экономическому росту в регионе - эксперт (Эксклюзив)
Экономика 11:16
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 11:00