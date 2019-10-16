Цены на нефть перешли к росту после двух дней снижения

16 октября 2019 10:05 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть растут в среду утром в рамках коррекции после двух дней снижения, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,19%, до 58,85 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,13%, до 52,88 доллара за баррель, передает Trend со ссылкой на Прайм.

В среду на рынке нефти отмечается коррекционный рост после ощутимого снижения на протяжении двух дней подряд. Такая динамика была обусловлена опасениями относительно состояния мировой экономики и торговли. "Сохраняющиеся опасения по поводу роста мировой экономики будут ограничивать любое повышение цен на нефть", — сказал агентству Блумберг аналитик OANDA Джеффри Хелли (Jeffrey Halley).

В то же время инвесторы ждут данных минэнерго США о коммерческих запасах нефти в стране, которые выйдут позднее в среду. Аналитики прогнозируют, что за минувшую неделю эти запасы выросли на 1,4 миллиона баррелей после роста на 2,9 миллиона баррелей неделей ранее.

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