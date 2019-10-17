Нефть дешевеет на данных API по запасам сырья в США

17 октября 2019 09:52 (UTC+04:00)

Мировые цены на нефть снижаются в четверг утром после выхода данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов в США за прошлую неделю. Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,67%, до 59,02 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,84%, до 52,91 доллара за баррель.

Как сообщил API в ночь на четверг, коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 10,5 миллиона баррелей после увеличения на 4,1 миллиона баррелей неделей ранее. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в четверг вечером. Аналитики ожидают, что запасы выросли на 2,88 миллиона баррелей.

"Существенный рост запасов нефти в США происходит как раз в тот самый момент, когда рынки особенно сосредоточены на ухудшении спроса на фоне ослабления макроэкономической статистики", — считает рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует агентство Рейтер.

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