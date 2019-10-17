BP: У Азербайджана имеется многообещающий потенциал в сфере возобновляемых источников энергии

17 октября 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - У Азербайджана имеется многообещающий потенциал в сфере возобновляемых источников энергии.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала помощник юрисконсульта в BP Azerbaijan Кэролайн Гилберт в ходе Каспийской технической конференции в Баку.

Как отметила Гильберт, в Азербайджане имеется большой потенциал для развития ветряной энергетики. На Абшеронском полуострове скорость ветра достигает 8-9 метров в секунду, сказала помощник юрисконсульта.

Что касается потенциала страны в солнечной энергии, представитель BP отметила, что здесь тоже наблюдается многообещающий потенциал (четыре киловатт-часа на один квадратный метр в сутки).

Помощник юрисконсульта отметила, что в BP разрабатываются цифровые платформы в этой сфере и некоторые из них также могут быть использованы в Азербайджане.

Далее, Гилберт отметила, что в рамках Парижского соглашения Азербайджан намерен до 2030 года снизить выбросы парниковых газов на 35 процентов и компания BP готова оказать поддержку в трансформации энергетики страны.

Отметим, что Каспийская техническая конференция продолжится до 18 октября.
Основной фокус конференции уделен нефтегазовой отрасли в Каспийском регионе и на глобальном уровне.

Темой конференции является цифровая трансформация, которая найдет отражения в тематических панельных сессиях и технических сессиях, объединяющих специалистов отрасли, представителей регулирующих органов, инновационные компании и студентов

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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